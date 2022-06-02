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    Silivri'de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı

    İstanbul Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 02.06.2022 - 23:17
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    Silivri'de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.

    Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Olay güvenlik kamerasına yansıdı

    İHA'nın haberine göre, şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Silivri de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı #1

    Silivri de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı #2

    Silivri de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı #3

    Silivri de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı #4


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