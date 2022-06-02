Silivri'de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı

Silivri'de yolda yürüyen bir kişi, köpeğe tekme attı

İstanbul Silivri'de bir kişi yolda yürürken sebepsiz yere köpeğe tekme atarak yoluna devam etti. Yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. isimli şahıs yürüdüğü sırada sebepsiz yere yolda bekleyen köpeğe tekme atarak yoluna devam etti.

Hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Yaşanan olayla ilgili ihbar alan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

İHA'nın haberine göre, şahıs hakkında ‘Hayvana zalimce muamelede bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılırken, yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.













