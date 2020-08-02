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    Silivri’de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

    Silivri’de 5 otomobilin birbirine girdiği kazada 18 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 21:46
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    Silivri’de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

    İstanbul Silivri'de, Kavaklı-Ortaköy Yolu arası Millet Bahçesi mevkiinde, Ortaköy yolu üzerinde ilerleyen 5 otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu birbirine girdi.

    18 KİŞİ YARALANDI

    Çarpışmanın etkisiyle araçlar farklı yönlere savrulurken, kazada 18 kişi yaralandı.

    Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

    Silivri’de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı #1

    YOL TRAFİĞE KAPATILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem alarak yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

    Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otomobillerin kaldırılmasıyla birlikte yol tekrardan trafiğe açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Silivri’de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı #2

    Silivri’de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı #3

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