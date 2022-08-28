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    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

    Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir genç kıza sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa linç girişimini polis önledi.
    • 28.08.2022 - 01:16
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    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi

    Şırnak Silopi'de akşam saatlerinde Sanat Sokağı’nda R.S. (19) adlı genç kız, İ.Ç. (34) adlı şahsın kendisine cinsel içerikli sözler söylediği gerekçesiyle çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi.

    Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şahıs darbedildi

    Bunun üzerine çevredekiler yere yatırdıkları İ.Ç.’yi darp etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    İ.Ç.’yi kalabalığın elinden alan ekip, bir binaya götürerek güvenlik önlemi aldı.

    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi - Video

    Akrabalar ortalığı savaş alanına çevirdi

    İHA'nın haberine göre, aldığı darbelerle yaralanan İ.Ç., burada sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından zırhlı araca bindirildiği sırada, genç kızın ailesi ve akrabalarının da olay yerine gelmesiyle ortalık savaş alanına döndü.

    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi #1

    O anlar kameraya yansıdı

    Polis ekiplerinin olayı yatıştırmasının ardından şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Öte yandan kavga anları kameraya yansıdı.

    Silopi’de taciz iddiası ortalığı savaş alanına çevirdi #2


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