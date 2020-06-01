Sınırda 200 tane cennet papağanı yakalandı

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Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenirken yakalanan 200 cennet papağanı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alındı.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda, Suriye tarafından ülkeye giren bir araçta yapılan aramalarda 200 tane cennet papağanı bulundu.

Güvenlik güçleri tarafından bulunan cennet papağanları, Kilis Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

Milli Parklar Kilis şube müdürlüğü tarafından teslim alınan papağanlar Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi.

Bütün bakımları ve sağlık taramaları yapılan papağanlar, yetkililer tarafından 21 gün karantinaya alındı.

Sınırda 200 cennet papağanı yakalandı