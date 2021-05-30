İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 12 yavru makak maymununa, Gaziantep Hayvanat Bahçesi sahip çıktı. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen maymunlara, bakıcılar bebek gibi bakıyor.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’nda bir araçta 12 yavru makak maymunu ele geçirilmişti.

Kaçak sokulmak istenen maymunlara Gaziantep Hayvanat Bahçesi ev sahipliği yapıyor.

MAKAK CİNSİ 12 MAYMUN GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

350 türden 7 bin 500 hayvanın barındığı dünyanın 4'üncü, Türkiye'nin ise en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, kaçak yollarla ülkeye getirilen hayvanlara da ev sahipliği yapıyor.

Son olarak yaklaşık bir ay önce Ağrı'da bulunan Gürbulak Sınır Kapısı’nda İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada ele geçilen makak cinsi 12 maymun Gaziantep'e getirildi.

Yavru maymunlar gönderildikleri yeni adreslerinde sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürüyor. Herkesin ilgi odağı olan maymunları, bakıcıları elleriyle besliyor.

Sınırda ele geçirilen 12 maymunu, bakıcıları elleriyle besliyor VİDEO



''BAKICILAR YAVRU MAYMUNLARA, EL BEBEK GÜL BEBEK BAKIYOR''

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Doğal yaşam parkımıza bir süre önce Ağrı sınırından ülkemize kaçak yollarla sokulmaya çalışan 12 makak maymunu getirildi. Küçük kafeslerde uygun olmayan koşullarda taşınan hayvanlar, hayvanat bahçemize getirildiğinde sağlık kontrolleri yapıldı. Sağlık problemleri olan hayvanlara gerekli ilaçlar verilip, vitamin ve mineral takviyesi uygulanıp, aşıları yapıldı. Bu süre zarfında bakıcılar, yavru maymunlara el bebek gül bebek bakıyor. Vişne, çilek, kivi ve muzla birebir besleme yapıyorlar. Onlar bakıcılarına alıştı ve çok mutlular. Bu maymunlar farklı annelerden alınarak ülkeye sokulmuş. Bakıcılarımız onları anne şefkati ile besliyorlar. Çünkü dengeli beslenerek, kemik yapılarının normal seviyeye ulaşması ve güneş ışınlarına temas etmeleri gerekiyor. Bunların hepsi bakıcıları tarafından düzenli olarak sağlanıyor" dedi.