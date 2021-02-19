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    Sinop açıklarında hortum oluştu

    Sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşanan Sinop'ta, rüzgarın da etkisiyle hortum meydana geldi.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 13:21
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    Sinop açıklarında hortum oluştu

    Kış şartlarıyla birlikte hava koşulları da ağırlaştı.

    Sinop’ta sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.

    HORTUM ANI KAMERADA

    Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

    Sinop açıklarında hortum oluştu VİDEO

    Sinop açıklarında hortum oluştu #1

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