Sinop açıklarında hortum oluştu
Sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşanan Sinop'ta, rüzgarın da etkisiyle hortum meydana geldi.
- İHA
- 19.02.2021 - 13:01
- Güncelleme : 19.02.2021 - 13:21
Kış şartlarıyla birlikte hava koşulları da ağırlaştı.
Sinop’ta sabah saatlerinde sağanak geçişleri yaşandı. Etkili olan rüzgarın ardından deniz üzerinde hortum oluştu.
HORTUM ANI KAMERADA
Denizin üzerinde ilerleyen hortum, bir süre sonra kayboldu. Sahilden yaklaşık 3 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Sinop açıklarında hortum oluştu VİDEO