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    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın çıktı. Gemide bulunan mürettebat Sinop Limanı'na getiriliyor.
    • 20.12.2022 - 23:18
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    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın

    Sinop'ta saat 20.30 sıralarında Sinop açıklarında Bata isimli kuru yük gemisinde yangın çıktı.

    Civardaki gemilere telsiz kanalıyla yapılan yardım çağrısına balıkçı teknesi yanıt vererek yardıma koştu.

    "13 mürettebat kurtarıldı"

    İHA'nın haberine göre Sinop Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Aralık 2022 tarihinde saat 20.30 sıralarında Sinop'ta denizin 3 mil açıklarında Malta bayraklı Bata isimli yük gemisinde (130 metre boyunda, 17 mürettebatın mevcut olduğu değerlendirilmektedir.) yangın meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Samsun Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı helikopter, Sinop 72'nci Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Sinop Liman Başkanlığı koordinesinde balıkçı gemileri ile birlikte yangına müdahale edilmiştir. Gemide (17) mürettebat olduğu bilgisi alınmış olup, olaya ilk müdahale eden ekipler tarafından (1)'i ağır yaralı, (3)'ü hafif yaralı olmak üzere (13) gemi mürettebatı kurtarılmıştır. Gemi Kaptanının hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir. Yangın geminin kamaralar (yaşam alanı) bölümünde halen devam etmekte olup, geriye kalan (3) mürettebatı kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın #1

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın #2

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın #3

    Sinop açıklarında kuru yük gemisinde yangın #4


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