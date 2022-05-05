Sinop Limanı, kruvaziyer gemileri bekliyor

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sürerken yaz sezonunda kruvaziyer turlarının rotayı Türkiye’ye çevireceği tahmin ediliyor.

Savaş nedeniyle Karadeniz’deki bazı kruvaziyer gemi rezervasyonları iptal ediliyor, bazı turlar ise rotasını Türkiye limanlarına çevirmeyi planlıyor.

İHA’ya konuşan Sinop Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Metin Süren, 2014 yılında yaşanan Kırım savaşı döneminde Sinop Limanı’na 30 geminin yanaşması örneğinde olduğu gibi Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle bu yıl, çok sayıda kruvaziyer gemisinin gelmesi beklendiğini kaydetti.

“İki yönlü denge söz konusu”

Geçirilen 2 yıllık pandemi dönemi sonrası Sinop için çok sayıda kruvaziyer rezervasyonu yapıldığını dile getiren Süren, “Sinop Limanı, kruvaziyer turizminde önemli bir nokta. Önceki yıllarda gerçekleştirilen Miami Cruise toplantısında da gündeme alınmıştı. Araya pandemi girince yükselen gemi sayılarında düşüş olmuştu. Kırım savaşında 1 yıl içerisinde 30 civarında kruvaziyer gemisi ağırlamıştık.

Pandemi sonrası geçen yıl da önemli rezervasyonlar vardı ama normalleşme olmadığı için onlar da iptal oldu. Bu yıl için de önemli rezervasyonlar var, sayı vermek pek mümkün değil. Rezervasyonlar yapılırken, bazı nedenlerle de iptal ediliyor. Savaş nedeniyle iptal edilenler oluyor, savaş nedeniyle bu tarafa gelenler oluyor. Şu anda iki yönlü denge söz konusu.” dedi.

“Sinop Limanı’nda önemli bir potansiyeli ağırlayacağız”

Savaşın Türkiye kıyılarına avantajı olacağını öngördüklerinin dile getiren Süren, “Savaşın bize dezavantajı ve avantajı noktasında, avantaj daha fazla olacak gibi. Daha önceki Kırım savaşında öyle olmuştu, o tarafa program yapan cruise gemileri, bu tarafta Sinop Limanı’na uğramıştı, çok sayıda gemiyi ağırlamıştık. Şu anda da benzer bir potansiyel oluşmak üzere diyebiliriz. Önümüzdeki yaz sezonunda Karadeniz’de Sinop Limanı’nda önemli bir potansiyeli ağırlayacağız, öyle görünüyor.” diye konuştu.