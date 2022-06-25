Sinop ve Kastamonu için şiddetli yağış uyarısı: 100 kg yağış bekleniyor

Sinop ve Kastamonu için şiddetli yağış uyarısı: 100 kg yağış bekleniyor

Meteoroloji Sinop ve Kastamonu için Pazar günü 76-100 kg arası, Pazartesi için ise 100 kg ve üzeri yağış uyarısı yaptı.

Geçen sene Sinop ve Kastamonu'nun birçok ilçesinde yağışlar etkili olmuş, bölgede sel ve su baskınları meydana gelmişti.

Meteoroloji yine uyardı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Sinop ve Kastamonu bölgelerini tekrar uyardı. Yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz’de şiddetli yağışlar beklendiği belirtildi.





"100 kilogram ve üzeri yağış bekleniyor"

İHA'nın haberine göre açıklamada, “Yurdumuz Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında bulunmaktadır. Kuzey kesimlerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta ortasından itibaren artmaya başlayacağı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pazar günü Kastamonu ve Sinop kıyılarında metrekareye 76-100 kg şiddetli yağış, pazartesi günü şiddetli ve yer yer 100 kilogram ve üzeri aşırı yağış bekleniyor” ifadelerine yer verildi.



