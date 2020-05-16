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    Sinop'ta 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu

    İki yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğuna, cinsel istismarda bulunan baba çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 16.05.2020 - 13:26
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    Sinop'ta 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulundu

    Sinop'un Durağan ilçesinde Ö.N.T., 11 yaşındayken hamile kaldı.

    Bir kız çocuğu dünyaya getiren küçük kızın ifadesi üzerine duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı.

    DNA ÖRNEKLERİ UYUŞMADI

    Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı.

    3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olmadığı belirlendi. Şüpheli ise tahliye edildi.

    ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA YERLEŞTİRİLDİ

    13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını belirtti.

    Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

    ÖZ BABASI CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

    Soruşturmayı derinleştiren polis ekiplerince, küçük kızın ilk bebeğinden, şu an hamile olan Ö.N.T.'nin karnındaki bebeğinden ve şüphe üzerine öz babası Ömer T.'den DNA örneği alındı.

    Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının Ö.N.T.'nin  babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

    BABA TUTUKLANDI

    Kızına cinsel istismarda bulunan baba Ömer T., gözaltına alındı.

    Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine gönderildi.

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