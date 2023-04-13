Sinop'ta akaryakıt çetesine operasyon: 7 tutuklama Boyabat'ta sahte fatura düzenleyerek kamu kurumlarının yaklaşık 2 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edilen 7 şüpheli tutuklandı.

İHA

Sinop Boyabat’ta bir benzinlik sahipleri ve çalışanlarından oluşan 7 kişilik şebeke, kamu kurumlarına sahte faturalar keserek usulsüz akaryakıt satışı yapıldığı iddiaları üzerine Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 4 ay boyunca fiziki takibe alındı.

Takip sürecinde toplanan delillerle başlatılan yolsuzluk operasyonunda O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Sahte fatura kesildi

Yapılan incelemelerde kamu kurum araçlarına verilen piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL’yi bulan 90 bin litre akaryakıtın, sahte faturalar kesilerek birden çok kez ücret alındığı, akaryakıtın faturası kesilerek istasyondan çıkışı gösterilip bidonlara doldurularak başka kişilere elden satıldığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin ikametlerinde yapılan incelemelerde bidonlara doldurulmuş 60 litre akaryakıt, 1 adet tabanca, 3 adet elektronik kayıt ünitesi, suç unsuru dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Tutuklandılar

Olayla ilgili gözaltına alınan O.Ç, M.Ö.Ç, S.B, Ü.K, M.A, H.K. ve C.Ö. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.