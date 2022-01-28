Haberler

İç Haber

Sinop'ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi

Sinop'ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta kent merkezinde, bir balıkçı tarafından beslenirken görüntülere yansıdı.