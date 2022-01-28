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    Sinop'ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi

    Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru Sinop'ta kent merkezinde, bir balıkçı tarafından beslenirken görüntülere yansıdı.
    • İHA
    • 28.01.2022 - 06:44
    • Güncelleme : 28.01.2022 - 06:54
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    Sinop'ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi

    Sinop kent merkezinde deniz kenarında bir balıkçı tarafından beslenen su samuru başka bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

    BİLİMSEL ADI 'LUTRA LUTRA'

    Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuruna Sinop'ta son zamanlarda birçok kez rastlandı.

    Sinop'ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi - Video

    NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA

    Uzmanlar, canlının Türkiye'de farklı noktalarda görüldüğünü kaydederek, neslinin tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bilgisini verdi.

    Sinop ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi #1

    Sinop ta bir balıkçı, su samuru beslerken görüntülendi #2


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