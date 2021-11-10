Sinop'ta bir iş makinesi, dere taşması sonucu sular altına kaldı

Sinop'ta bir iş makinesi, dere taşması sonucu sular altına kaldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağış sonrası dere taştı. Bir iş makinesi ise, taşma sonucu oluşan gölette mahsur kaldı.

Sağanak yağış, Karadeniz'i etkisi altına aldı.

Yağıştan etkilenen illerden biri de Sinop oldu. Sinop'un Türkeli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

İŞ MAKİNESİ SULAR ALTINDA KALDI

İlçeyebağlı Ayaz köyünde yapımı devam eden gölet inşaatı sahasında çalışan yüklenici firmaya ait bir iş makinesi, akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sonrası derenin taşarak gölet inşaat sahasının suyla dolması sonucu sular altında kaldı.

Diğer iş makinelerin zarar görmemesi için büyük çaba gösterilirken, bir iş makinesinin sular altında kalması sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.