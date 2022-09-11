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    Sinop'ta çamlık alanda yangın çıktı

    Sinop'ta çamlık alanda çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler soğutma çalışması başlattı.
    • 11.09.2022 - 03:49
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    Sinop'ta çamlık alanda yangın çıktı

    Sinop'ta saat 21.00 sıralarında Karakum mevkisinde çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı.

    İtfaiye ekipleri sevk edildi

    Rüzgarın da etkisiyle bölgede dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Sinop Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sinop ta çamlık alanda yangın çıktı #1

    Yangın kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın etrafa sıçramadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları başlatılan çamlıkta yangının çıkış sebebi inceleniyor.

    Sinop ta çamlık alanda yangın çıktı #2


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