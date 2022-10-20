Sinop'ta elektronik kelepçe kadına şiddeti önledi
Sinop'ta uzaklaştırma kararı bulunan şiddet mağduru eşine yaklaştığını elektronik kelepçe sayesinde fark eden emniyet ekipleri şüpheliyi yakaladı.
- 20.10.2022 - 20:03
Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent merkezinde bir kişinin şiddet mağduru eşine yaklaştığı elektronik kelepçe uygulamasıyla tespit edildi.
Elektronik kelepçe sayesinde şüpheli kişinin bulunduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Elektronik kelepçe sayesinde yeri tespit edildi
AA'nın haberine göre, ekiplerce bölgede yapılan araştırmada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişi aracının içinde yakalanarak gözaltına alındı.
Aracında 31 mermi ve 2 bıçak bulundu
Gözaltına alınan zanlının aracında yapılan aramada 31 mermi ve 2 bıçak ele geçirildi.