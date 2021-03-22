Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı
Fırtınanın hakim olduğu Sinop'ta 3 metreyi aşan dalgalar karayoluna sıçrarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
- DHA
- 22.03.2021 - 16:29
- Güncelleme : 22.03.2021 - 16:41
Karadeniz’deki fırtına nedeniyle Sinop'ta, boyları 3 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.
Dev dalgalar, Bülent Ecevit Caddesi’nde kayalıkları aşıp, yola ulaştı.
SÜRÜCÜLER ZORLANDI
Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgarın taşıdığı dalgaların bir anda yolu kapladığını gören sürücüler, zor anlar yaşadı.
Yaşanan paniği çevredeki vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.