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    Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı

    Fırtınanın hakim olduğu Sinop'ta 3 metreyi aşan dalgalar karayoluna sıçrarken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
    • DHA
    • 22.03.2021 - 16:29
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 16:41
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    Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı

    Karadeniz’deki fırtına nedeniyle Sinop'ta, boyları 3 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.

    Dev dalgalar, Bülent Ecevit Caddesi’nde kayalıkları aşıp, yola ulaştı.

    SÜRÜCÜLER ZORLANDI

    Saatte 30 kilometre hızla esen rüzgarın taşıdığı dalgaların bir anda yolu kapladığını gören sürücüler, zor anlar yaşadı.

    Yaşanan paniği çevredeki vatandaşlar da cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

    Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı #1

    Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı #2

    Sinop’ta fırtına, dev dalgaları yola taşırdı #3

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