Sinop'ta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İHA
Sinop'ta dün gece 22.30 sıralarında Sinop Akliman Yolu üzerinde, Bartu Ö’nün kullandığı 57 ABR 142 plakalı hafif ticari araç, Emre S’nin kullandığı 57 ABR 978 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.
Yol kenarına savruldu
Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulurken, hafif ticari araç sürücüsü güçlükle durabildi.
Hastaneye kaldırıldı
Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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