Sinop'ta heyelan tehlikesi bulunan baba evini vinçle taşıttılar Ayancık ilçesine bağlı İnaltı köyünde, heyelan nedeniyle yan yatarak oturulamaz hale gelen iki katlı ahşap baba evini yıkmaya kıyamayan kardeşler, evi vinçle farklı bir alana taşıttı.

İHA

Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı İnaltı köyü Köklen Mahallesinde, yaklaşık 5 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle ev yan yatarak, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Evi yıkmaya kıyamadılar, vinçle taşıttılar

Merhum Şakir Yaman’a ait ahşap evi yıkmaya kıyamayan ve baba yadigarı olarak kalmasını düşünen evlatları, çözümü vinçle farklı alana taşıyıp onarım yaptırmakta buldu.

Heyelan bölgesinden 10 metre uzağa taşındı

İki katlı ahşaptan oluşan baba yadigarı ev, Sinop’ta bir firmaya ait 80 tonluk vinç ile heyelan bölgesinden yaklaşık 10 metre uzaktaki farklı bir alana taşınarak yerleştirildi.

Zaman zaman tehlikeli anlara sahne olan evin taşındığı o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)