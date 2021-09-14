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Sinop'ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü

Sinop'ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü

Sinop'ta bir kadının market alışverişi yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı, içerisindeki 1 yaşındaki oğlu olan bebek arabası, yokuş aşağı hareket etti.