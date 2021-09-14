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    Sinop'ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü

    Sinop'ta bir kadının market alışverişi yapmak için kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı, içerisindeki 1 yaşındaki oğlu olan bebek arabası, yokuş aşağı hareket etti.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 20:51
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    Sinop'ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü

    Akşam saatlerinde Ada Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilmeyen anne, bebek arabası içindeki çocuğu Metehan G. ile alışveriş için market önüne geldi.

    BEBEK ARABASI YOKUŞ AŞAĞI 30 METRE İLERLEDİ

    Anne, marketin giriş kısmında bulunan reyonlara yöneldiği sırada kısa süreliğine yol kenarına bıraktığı bebek arabası, bir anda yokuş aşağı hareket etti. Bebek arabası, caddeden geçen araçların arasından hızla yokuş aşağı gidip, yaklaşık 30 metre ilerledi.

    BEBEK ARABASI BETON ZEMİNE DÜŞEREK DURDU

    Sonradan durumu fark eden anne, panikle bebeğin peşinden koştu. Annenin yakalayamadığı bebek arabası, çevredeki bir binanın yanındaki tümseğe de çarparak 3 metre yükseklikteki istinat duvarından beton zemine düştü, minik çocuk, yaralandı.

    YARALANAN BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbarla çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan bebek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Öte yandan, bebek arabasının yokuşta ilerlediği o anlar da çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde; kadının markete yöneldiği sırada işletme önünde elinden bıraktığı bebek arabasının yerinden hareket edip, araçların da geçtiği yoldan hızla yokuşta ilerlediği, saniyeler sonra durumu fark edince panik yaşayan annenin de hızla bebeğinin peşine koştuğu yer aldı.

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #1

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #2

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #3

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #4

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #5

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #6

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #7

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #8

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #9

    Sinop ta içinde çocuk olan bebek arabası yokuştan kayıp, 3 metreden düştü #10

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