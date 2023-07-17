Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İHA

Sinop'ta Turgut D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Sinan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Türkeli - Ayancık kara yolu Ayaz Köyü mevkiinde çarpıştı.

sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Durumları iyi

Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.