Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

İHA

Sinop'ta Turgut D. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Sinan Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Türkeli - Ayancık kara yolu Ayaz Köyü mevkiinde çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Meydana gelen kazada, yabancı plakalı otomobilde bulunan sürücü baba Sinan Y. ve oğlu yaralanarak, olay yerine gelen ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumları iyi

Yaralanan iki kişinin tedavisi devam ederken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.