Sinop'ta kar yolları kapattı

Sinop’ta kar hayatı felç etti. 222 köy yolu kapandı. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop’ta etkili olan yoğun kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Sabah saatlerinde 206 olarak açıklanan ulaşıma kapalı köy sayısı gün sonunda 222’ye ulaştı.

Ekipler çalışmalarını sürdürürken köylerin nerdeyse yarısına ulaşılamıyor. Sinop İl Özel İdaresi tarafından sabah 09.00 itibarıyla yapılan duyuruda toplamda 60 iş makinesi ve 108 personel ile çalışmaların devam ettiği, 206 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilmişti.

KAR GÜN İÇERİSİNDE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Yolu kardan kapanan köy sayısı arttı. Sinop İl Özel İdaresi bu durumu, “Kesintisiz ulaşım için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dün geceden itibaren ilimizi etkisi altına alan ve yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı sebebiyle, bugün saat 17.00 itibarıyla 465 köyümüzün 222’sinde ulaşım kısıtlılığı yaşanmaktadır.” şeklinde duyurdu.

VALİLİKTEN SOKAĞA ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Son açıklama itibarıyla köylerin nerdeyse yarısına ulaşılamadığı ortaya çıktı. Öte yandan Sinop Valiliği de yaptığı paylaşımda vatandaşlara sokağa çıkmayın çağrısı yaptı. Yapılan duyuruda, “Lütfen dikkat edelim. İlimizi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle, ilimiz ve ilçelerimiz ile köylerimizde; vatandaşlarımızın acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamalarını, can güvenliğiniz açısından önemle rica ediyoruz.” denildi.

Sinop’u etkisi altına alan yoğun kar nedeniyle tüm okullarda 1 gün kar tatili de ilan edildi. Yarın için il ve tüm ilçelerde tüm resmi ve özel okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği belirtildi.