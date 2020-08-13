Sinop'ta kendisini arayan sahte polislere 50 bin kaptırdı

Sinop'ta kendisini arayan sahte polislere 50 bin kaptırdı

Yaşlı bir adam, kendisini arayarak polis olduğunu iddia eden şahıslar tarafından dolandırıldı. Adamın 50 bin lirası çalındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan yaşlı bir adam, telefon dolandırıcıları tarafından arandı.

60 yaşındaki S.S.'yi arayan telefon dolandırıcıları, “Biz polisiz, bir dolandırıcının elinde sizin adınıza kayıtlı faturalar var. Bizim bu dolandırıcıyı yakalamamız için hesabına para yatırmanız gerekiyor.” diyerek ikna etti.

DOLANDIRICILARA İNANIP PARA GÖNDERDİ

Telefon dolandırıcılarına inanan yaşlı adam, bankada hesabında bulunan 50 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.