Dolar
7.3201
-0.184%
Euro
8.6718
0.3471%
Altın
1945.61
1.5432%
Borsa
1103.56
-0.9531%
G. Altın
457.464
1.1969%
Bitcoin
84750.13
0.2128%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Sinop'ta kendisini arayan sahte polislere 50 bin kaptırdı

    Yaşlı bir adam, kendisini arayarak polis olduğunu iddia eden şahıslar tarafından dolandırıldı. Adamın 50 bin lirası çalındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
    • İHA
    • 13.08.2020 - 16:51
    • Güncelleme : 13.08.2020 - 16:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta kendisini arayan sahte polislere 50 bin kaptırdı

    Sinop’un Türkeli ilçesinde yaşayan yaşlı bir adam, telefon dolandırıcıları tarafından arandı.

    60 yaşındaki S.S.'yi arayan telefon dolandırıcıları, “Biz polisiz, bir dolandırıcının elinde sizin adınıza kayıtlı faturalar var. Bizim bu dolandırıcıyı yakalamamız için hesabına para yatırmanız gerekiyor.” diyerek ikna etti.

    DOLANDIRICILARA İNANIP PARA GÖNDERDİ

    Telefon dolandırıcılarına inanan yaşlı adam, bankada hesabında bulunan 50 bin TL parayı dolandırıcıların hesabına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden yaşlı adam, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini alarak olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Görüş Bildir