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Sinop'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

Sinop'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Sinop'ta köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.