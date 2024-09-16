Sinop'ta köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 1 yaralı

İHA
Samsun-Sinop karayolu eski Şişecam mevkiinde saat 20.30 sıralarında, 57 ABS 026 plakalı otomobili ile Sinop istikametinden Samsun'a seyir eden Esra Gör, yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile araç takla atarak şarampole devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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