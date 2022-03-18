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    Sinop'ta ölü yunuslar sahile vurdu

    Sinop açıklarında ölen yaklaşık 15 yunus balığını dalgalar sahile getirdi.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 18:09
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    Sinop'ta ölü yunuslar sahile vurdu

    Sinop’un stat sahilinde gezintiye çıkan öğrenciler, dalgaların kıyıya getirdiği ölü yunus balıklarını fark etti.

    15 ÖLÜ YUNUS SAHİLE VURDU

    Yaklaşık 15 civarında olduğu görülen yunus balıklarını fark eden öğrenciler ve çevredeki bir kişi, dalgaların getirdiği yunusları sahilde bir araya toplayarak yetkililere haber verdi.

    Bölgeye gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri, yunusların ölüm sebeplerinin araştırılması için kamyonete yükleyerek fakülteye sevk etti.

    "BİRKAÇ TANE DE DENİZDE VARMIŞ, ÇOĞU ÖLÜ"

    Durumu yetkililere bildiren üniversite öğrencisi Enes Gürbüz, "Dolmuşla giderken yunusları gördük. İndiğimizde ölü olduklarını gördük. Bizden önce birisi vardı burada o da 8-10 tane görmüş. Biz de yetkilileri aradık bekliyoruz. Biz de 8 tane gördük. Buradaki ağabey de ileride birkaç tane daha olduğunu söyledi. 10-15 tane varmış. Birkaç tane de denizde varmış. Çoğu da ölü zaten. Çoğunun da martılar gözünü çıkartmıştı. Onlar da denizin kenarında şuan" dedi.

    Yunusları gören ve kıyıya toplamaya yardım eden Bülent Öz ise, "1-2 tanesini ben çektim. İleride de var. Avcıların problemi olabilir ama buraya çoluk çocuk geliyor. Üniversiteli gençler de geliyor görüyor ama üzülüyorlar hayvanlara ama hayvanlar zararsız hayvan" dedi.

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