Sinop'ta etkili olan sağanak sonrası derelerin debisi yükselirken, Ayancık ilçesinde AFAD'ın geçici yerleştirdiği yaşam konteynerlerinin yer aldığı 2 köy, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop’ta dün akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

7 geçici köprü yıkıldı

Yoğun yağışlarda derelerin debisi yükseldi, Ayancık-Türkeli kara yolu Zaviye köyü mevkisi, sel nedeniyle oluşan hasarla ulaşıma kapandı.

Kara yolunda ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. İlçede dere taşmasıyla 7 geçici köprü de yıkıldı.

2 köy tedbir amaçlı tahliye edildi

DHA'nın haberine göre, kentte geçen yıl 11 Ağustos’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların meydana geldiği sel afetinde evlerini kaybedenlere, AFAD Başkanlığınca Ayancık ilçesinde yaşam konteynerleri kurulan Babaçay köyü ile Zaviye köyü geçici tahliye edildi.

Ayancık’taki köylerden tahliyesi sağlanan vatandaşlar, tedbir amaçlı bulundukları yerden alınıp, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildi.

Sinop'ta sağanak yağış nedeniyle 2 köy boşaltıldı VİDEO

































