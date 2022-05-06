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    Sinop'ta sağanak yağış sonrası dere taştı

    Sinop'ta Türkeli ilçesi ile 11 köyü birbirine bağlayan geçici köprü, gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından derenin taşması sonucu sular altına kaldı.
    • 06.05.2022 - 19:13
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    Sinop'ta sağanak yağış sonrası dere taştı

    Sinop'ta sabah saatlerinde başlayan kuvvetli sağanak yağış sonrasında Türkeli Çayı'ndaki su seviyesi yükseldi.

    Geçici köprü sular altında kaldı

    İlçede 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinde yıkılan Yılanlık Köprüsü yerine yapılan geçici köprü, çayın taşması sonucu sular altında kaldı. Jandarma ekipleri önlem alarak, köprüyü geçici süreliğine ulaşıma kapattı. Geçici köprüde tahribat meydana geldi.

    Sinop ta sağanak yağış sonrası dere taştı #1

     

    Yol araç trafiğine kapandı

    Öte yandan, Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Çatak köylerini Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçe merkezine bağlayan grup yolu da derenin taşması sonucunda sular altında kaldı. Yol araç trafiğine kapandı.

    Sinop ta sağanak yağış sonrası dere taştı #2

    Sinop ta sağanak yağış sonrası dere taştı #3

    Sinop ta sağanak yağış sonrası dere taştı #4


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