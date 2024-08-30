Sinop'ta sağanak! Yollar göle döndü
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu beklenen yağış, yüzünü gösterdi..

Sinop'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Boyabat ilçesinde başlayan gök gürültülü sonrası bazı yol güzergahlarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman trafikte aksamaların yaşandığı ilçede ekipler, tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Kırsal kesimlerde ise dolu yağışı etkisini gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)