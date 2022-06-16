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    Sinop'ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihazın sahibi bulundu

    11 Ağustos sel felaketinde Sinop'ta tomruklar arasında rastlanan fiber optik füzyon cihazı, 10 ay sonra sahibine ulaştırıldı.
    • 16.06.2022 - 17:26
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    Sinop'ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihazın sahibi bulundu

    11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan sel felaketi sonrası, Ayancık Çayı’ndan Karadeniz’e sürüklenen tomruklar arasında yaklaşık 200 bin TL değerindeki fiber optik füzyon cihazı, Sarıkum köyü sahilinde bulunmuştu.

    Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde 10 ay sonra cihazın Kastamonu Bozkurt ilçesinde ikamet eden Mustafa Cinni’ye ait olduğu tespit edildi.

    200 bin lira değerindeki cihaz sahibine ulaştırıldı

    İHA'nın haberine göre 200 bin TL değerindeki cihaz, parçaları eksiksiz şekilde jandarma ekipleri tarafından Kastamonulu sahibi Cinni’ye teslim edildi.

    Sinop ta sel sonrası bulunan 200 bin liralık cihazın sahibi bulundu #1


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