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    Sinop'ta sel suları iş makinesini bile sürükledi

    Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinde bir iş makinesinin sulara kapılma anı görüntülendi.
    • İHA
    • 12.08.2021 - 00:58
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 09:09
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    Sinop'ta sel suları iş makinesini bile sürükledi

    Sinop'un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketinin boyutları, bölgeden gelen görüntülerle dehşet derecede anlaşılıyor.

    SEL SULARI, İŞ MAKİNESİNİ DE SÜRÜKLEDİ

    Çok sayıda evin yıkıldığı ve onlarca aracın sel sularına kapıldığı felaketten iş makineleri de nasibini aldı.

    Ayancık Çayı'nın bir kısmını aldığı yolda çalışma yapan kepçe, sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    OPERATÖR ZAMANINDA ARAÇTAN AYRILMIŞTI

    Saniyeler önce operatörün kepçeden ayrılması ise muhtemel bir can kaybının önüne geçti.

    Sinop'ta sel suları iş makinesini bile sürükledi-Video

    Sinop ta sel suları iş makinesini bile sürükledi #1

    Sinop ta sel suları iş makinesini bile sürükledi #2

    Sinop ta sel suları iş makinesini bile sürükledi #3

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