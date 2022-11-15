Sinop’ta trafik kazası: 4 yaralı
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
- 15.11.2022 - 22:13
Sinop'ta saat 19.45'te Kumkapı mevkiinde, 57 AR 284 plakalı otomobil ile seyir halinde olan E.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen M.K. idaresindeki 57 AAL 074 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan E.D., M.K., H.K. ve G.D. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.