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    Sinop'ta yasaklı ırk köpek, direğe bağlanıp terk edildi

    Sinop'ta kimliği belirsiz bir kişi, yasaklı cins köpeği sokak direğine bağlayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipleri, köpeği barınağa götürdü.
    • 23.05.2022 - 19:30
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    Sinop'ta yasaklı ırk köpek, direğe bağlanıp terk edildi

    Gece saatlerinde Sinop Büyük Cami Yokuşu sokak üzerinde yasaklı kategoride bulunan Dogo Argentino cinsli köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından direğe bağlanarak terk edildi.

    Sabah saatlerinde iş yerine gelen vatandaşlar köpeği fark ederek su ve ekmek ile besledi. İş yeri sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, belediyeye bilgi verdi. Bu sırada bir polis memuru köpeğe su vererek ilgilendi.

    Terk edilen köpeği belediye ekipleri aldı

    Bölgeye gelen zabıta ekipleri, yasaklı ırk kategorisinde bulunan ve sokağa bağlanarak terk edilen köpeği alarak bakımlarını yapmak üzere Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı’na sevk etti.

    Sinop ta yasaklı ırk köpek, direğe bağlanıp terk edildi #1

    "Muhtemelen gece bağlamışlar buraya"

    İHA'nın haberine göre, köpeğin terk edildiğini ihbar eden Bünyamin Tosun, “Akşam saat 10 gibi dükkandan çıktık, herhangi bir şey yoktu. Dükkanı kapattık gittik, bizim peşimizden muhtemelen köpeği direğe bağlamışlar. Sabah köpeği direğe bağlı bir şekilde bulduk. Suyunu verdik, ekmek verdik. Akşam üstü polis ekipleri geldi onlar ilgilendiler, belediye ekipleriyle irtibata geçti, zabıta ekipleri geldi aldı. Kameralar aktif değil, biz akşam 22.00 gibi çıktık muhtemelen bizim peşimize gece bağlamışlar buraya” diye konuştu.

    Sinop ta yasaklı ırk köpek, direğe bağlanıp terk edildi #2

    Sinop ta yasaklı ırk köpek, direğe bağlanıp terk edildi #3

     

     


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