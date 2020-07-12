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    Sinop'ta yaşlı adamı kurtarmak isteyen 8 kişi boğuluyordu

    Sinop'un Türkeli ilçesi plajında denize giren yaşlı adam ile onu kurtarmak isteyen 8 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 00:39
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    Sinop'ta yaşlı adamı kurtarmak isteyen 8 kişi boğuluyordu

    Sinop'un Türkeli ilçesinde bulunan Kirazlı Bahçe Halk Plajı'nda serinlemek için denize giren Mustafa Dincel (66), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

    YAŞLI ADAMI KURTARMAK İSTERKEN BOĞULUYORLARDI

    Durumu fark eden cankurtaran Yücel Yalçın ile birlikte 7 kişi, Dincel’i kurtarmak için girdikleri denizde ters akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

    Vatandaşlar tarafından kurtarılan 8 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Sinop'ta yaşlı adamı kurtarmak isteyen 8 kişi boğuluyordu #1

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Durumu ağır olan Dincel, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Diğer boğulma tehlikesi geçiren 8 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

    Sinop'ta yaşlı adamı kurtarmak isteyen 8 kişi boğuluyordu #2

    BİR KİŞİ KAYIP

    Bu arada, plajda bulunan vatandaşların denizde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, bölgede kaybolduğu iddia edilen kişinin bulunması için çalışma başlattı.

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