Sıradışı illüzyon: Kimse bu gizli hayvanı ilk bakışta göremiyor...

Gözlerimiz gördüğünü her zaman doğru mu algılıyor?
Uzmanlar, geometrik optik yanılsamaların aslında beynimizin görsel bilgiyi nasıl işlediğini ortaya koyduğunu söylüyor.
Siyah-beyaz dalgalı desenler, düz ve hareketsiz olmasına rağmen beynimizi hareket ve derinlik algısına yönlendirerek şaşırtıyor.
Psikoloji ve sinirbilim alanında yapılan çalışmalar, bu tür illüzyonların beynin kalıpları, kontrastı ve mekansal düzenlemeleri nasıl yorumladığını anlamak için kullanıldığını gösteriyor.
Peki, siz görsel zekanıza güveniyor musunuz?
Yukarıdaki görsel, dairesel bir desende düzenlenmiş ve yavaş yavaş merkeze doğru küçülen gözyaşı şeklindeki motiflerin eşmerkezli katmanlarından oluşuyor.
Göreviniz bu geometrik optik illüzyonda hangi hayvanın saklandığını bulmak.
5 saniye içinde gizlenen hayvanı bulabilir misiniz?
Bulamadıysanız, aşağıdaki cevabı kontrol edebilirsiniz.