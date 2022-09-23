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    Şırnak Silopi'de 1 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak Silopi'de 1 teröristin yakalandığını duyurdu.
    • 23.09.2022 - 01:01
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    Şırnak Silopi'de 1 terörist yakalandı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir teröristin yakalandığını bildirdi.

    Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnlerinden kafalarını çıkardıkları an, kahraman evlatlarımız yakalıyorlar." ifadesini kullandı.

    Jandarma ekiplerine teşekkür

    Silopi'nin Cudi Dağı Bestabelega bölgesinde, bir teröristin, bölgede devriye faaliyeti yürüten jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandığını belirten Soylu, jandarma ekiplerine tebriklerini iletti.

    Bakan Soylu'nun paylaşımında, yakalanan teröristle birlikte ele geçirilen kamuflaj malzemeleri, tabanca, şarjör, gece görüş dürbünü, el bombası ve çeşitli malzemelerin fotoğrafı da yer aldı.

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