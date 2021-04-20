Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
- İHA
- 20.04.2021 - 19:08
Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor.
"1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.