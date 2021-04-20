Euro
9.7665
0.28%
Dolar
8.1143
0.32%
Altın
463.74
0.69%
Borsa
1.365
-0.87%
Bitcoin
454.300
-0.09%
EXEN Coin
25.73
-4.27%
13ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 13 C

    Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Şırnak ile Beytüşşebap ilçesi arasında bulunan Bestler Dereler bölgesinde devam eden "Eren-10 Operasyonu" kapsamında Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şırnak'ta 1 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca yürütülen faaliyetler devam ediyor.

    "1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, “EREN-10 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Beytüşşebap Meydan Dağı bölgesinde, jandarma komandolarımız tarafından teröristlerle sağlanan temas sonucu çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” denildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir