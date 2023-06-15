Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçesi arasındaki 14 bölgenin 15-29 Haziran tarihleri arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

DHA

Bir zamanlar sadece terörle anılan Şırnak’ta, Mehmetçik’in başarılı operasyonları ile huzurlu bir ortam sağlandı.

Şimdi de genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi için bazı bölgelerde 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması gerçekleştirildi.

Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçesi arasındaki 14 bölgenin, 15-29 Haziran arasında 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

O bölgelere girmek yasak...

Açıklamada şöyle denildi: