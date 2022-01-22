Şırnak'ta 2 metrelik kar tabakası dozerlerle açılmaya çalışıldı

Şırnak’ta, 2 metre kalınlığındaki karla mücadele çalışmaları eksi 18 derecede sürüyor. Ekiplerin dozerlerle birlikte karla mücadelesi günlerdir devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Gökçe grup köy yolunu açmaya çalışan ekipler, dozerlerle kar kalınlığının 2 metreye kadar çıktığı bölgelerde adeta savaş veriyor.

YILIN EN ÇOK KAR YAĞAN KÖYÜ GÖKÇE KÖY

Yılın en çok kar yağan köyü olan Gökçe köyü konumu itibariyle Van, Siirt ve Şırnak dağları arasında kalıyor. İlçe özel idare ekip şefi Cihat Akdağ günlerdir karla mücadele ettiklerini söyledi.

Akdağ, "Ekip arkadaşlarımızla beraber günlerdir çalışıyoruz. Yılın en çok kar yağan köyü Gökçe köyü oldu. Dozerlerle zorla yolu açıyoruz. Çok kar yağdığı için gecede çalışıyoruz. Şimdi ilçemiz genelinde sadece Yeşilöz köyü yolu kapalı diğer bütün yollarımız açık’.’ dedi.