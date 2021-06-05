Şırnak polisi tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Operasyonda 209 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir depoda batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan uyuşturucu madde bulunduğuna dair istihbari bilgi alınması üzerine yapılan operasyon düzenlendi.

209 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda 7 adet koli içerisinde 406 paket halinde toplam 209 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheli, haklarında gerekli yasal işlemler yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Şırnak’ta 209 kilogram eroin ele geçirildi VİDEO