Eşleri ve evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP il binası önünde 7’nci haftada da bir araya geldi. Acılı aileler sık sık "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP Şırnak il binası önüne gelerek protesto eylemi düzenledi.

Acılı ailelere şehit aileleri ve Şırnaklı kadınlar da eşlik etti.

TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜLER

Yoğun güvenlik önlemleri altında ellerinde Türk bayraklarıyla HDP il binası önüne gelen kadınlar, terör örgütü PKK'ya ve HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

ŞIRNAK SOKAKLARI “KAHROLSUN PKK” SESLERİYLE İNLEDİ

Kadınlar sık sık "Kahrolsun PKK”, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atarak, ellerinde "Teröre geçit yok", "Unutmadık, unutmayacağız" dövizlerini taşıdı.

Şırnak'ta acılı annelerin 'Kahrolsun PKK' sloganları İZLE

"BENİM OĞLUM ÇARŞININ YOLUNU BİLMEZ, DAĞIN YOLUNU NASIL BİLSİN"

Oğlunun 14 yaşında dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Aslan, çocuklarını HDP'den istediklerini söyledi.

Aslan, "Neyin davasını istiyorlar? HDP, bu çocukların sorumlusudur. Çocuğum çok küçüktü. Çocuklarımızı dağa satmışlar. Zalimliği ve hainliği bıraksınlar. Garibanların çocuklarını onlara teslim etsinler. Benim oğlum çarşının yolunu bilmez, dağın yolunu nasıl bilsin? Artık gücümüz kalmadı. Ben sağ oldukça çocuğumun peşinde olacağım. Yüreğimizi yaktılar. Kendi çocuklarını, Avrupa’da okutuyorlar. Çocuklarımızı versinler. Biz sesimizi bütün dünyaya duyuruyoruz. Kan dökülmesin, biz barış istiyoruz. Bize çocuklarımızı teslim etsinler." dedi.

“BİZ HUZUR İSTİYORUZ”

Yaklaşık 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan oğlunu HDP'den isteyen acılı anne Emine Üstek ise "Oğlumu götürdüler, oğlum neredeyse istiyorum, getirsinler. Ben oğlumu HDP’den istiyorum. Biz huzur istiyoruz, Allah huzur versin. Biz huzursuzluk istemiyoruz. Her hafta buraya gelip oğlumu isteyeceğim." diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.