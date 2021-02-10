Şırnak'ta baraj suyunun ortasında kalan sürücü
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde ilerleyen kamyon, baraj kapaklarının açılmasıyla bir anda su ortasında kaldı.
- İHA
- 10.02.2021 - 12:32
Hakkari üzerinden Şırnak'a doğru ilerleyen kamyon sürücüsü, Ortabağ baraj kapaklarının açılmasıyla su içinde aracıyla mahsur kaldı.
Yeni yoldan habersiz eski yolda ilerlerken ölümle burun buruna kalan sürücünün yardımına güvenlik korucuları yetişti.
GÜVENLİK KORUCULARI SUYA GİRDİ
Aracın su altında kaldığını gören güvenlik korucuları, göğüslerine kadar yükselen suya girerek sürücüyü araçtan çıkarmayı başardı.