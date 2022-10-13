İmam Şahin Turan, yatsı namazının ardından camide ağırladığı öğrencilere gönüllü cemaatle birlikte kitap okuma alışkanlığı edindiriyor. Öte yandan bu yöntemle çocukların camiyi sevmesini sağlıyor.

Cemaatin azarladığı çocuklar, çeşitli yöntemlerle camiye gitme alışkanlığı ediniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Hacı Ramazan Acar Cami imamı Şahin Turan, bu kapsamda farklı bir yönteme başvurdu.

Çocukları kapıda karşılayan Turan, burada gönüllü cemaatteki öğretmenlerle birlikte hem Kur'an'ı Kerim dersi veriyor hem de okul ödevlerini yaptırıyor.

Kitap okuma saati düzenleniyor

Yatsı namazının ardından camiye akın eden çocuklar, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığı edinmek adına son yarım saat de kitap okuma etkinliğine katılıyor.

Öte yandan cemaatle namaz kılma, ezan, tespihat, kitap okuma ve davranışlar üzerinden yapılan çeşitli etkinlikler ile ödüller de alıyor.

İHA'nın aktarımına göre; imam Şahin Turan, uyguladığı yöntemle öğrencileri ödüllendirdiklerini ve amaçlarının ilim ile bilimin beraber yapılabildiğini belirtti.

Şırnak'ta çocuklara camiyi sevdiren imamın yöntemi örnek oldu VİDEO



"Sınava hazırlanan öğrencilerimizle ayrı ilgileniyoruz"

Okul eğitimini yanında Kur’an-ı Kerim eğitimini de bir arada verdiklerini aktaran Turan, “Çoğunlukla çevrede bulunan 5 okuldan gelen öğrencilerimiz var. Akşam namazından önce camiye gelen öğrencilerimizi karşılıyoruz. Akşam namazını çocuklarla cemaatle kıldıktan sonra öğrencilerimize Elifba ve Kur’an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Akşam ile yatsı arası bu derslerimizi öğrencilerle işliyoruz. Son 1 saatte ise öğrencilerimizin okulda aldıkları ödevi burada cemaate gelen gönüllü öğretmenler ile beraber yardımcı oluyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerimiz de var onlarla ayrı ilgileniyoruz. Son yarım saatte öğrencilerimize kitap okumalarına teşvik ve Türkçeyi daha iyi konuşmaları için kitap okuma etkinliği yapıyoruz.” dedi.

"Hocalarımız bizlere yardımcı oluyor"

Arkadaşlarıyla beraber her gün camiye gelen Mevlüde Uyar, “Hocalarımızdan Kur'an-ı Kerim derslerini, namaz ve temel dini bilgileri alıyoruz. Yatsı namazından sonra okul derslerimizi çalışıyoruz. Derslerimizi bitirdikten sonra kitap okuyoruz. Hocalarımız bizlere yardımcı oluyor. Burada Kur'an-ı Kerim dersleri haricinde ilim ve bilimi bir arada işliyoruz." diye konuştu.