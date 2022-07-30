Şırnak’ta duygusal anlar: Cudi Festivali başladı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu teröristlerden temizlenen Cudi Dağı’nda, Şırnak Valiliği himayesinde Cudi Festivali düzenleniyor.

Mehmetçik, tam 42 yıldır gidilmeyen ve sürekli terör olaylarıyla gündeme gelen Cudi Dağı'nı teröristlerden temizledi, güvenliği sağladı.

Bölge artık festivallere ev sahipliği yapılıyor.

Şırnaklılar festivale koştu

Şırnak Valiliği himayesinde, Cudi Festivaline katılmak üzere vatandaşlar erken saatte araçlarıyla Şırnak ve ilçelerinden yola çıktı.

Yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Duygusal anlar

Uzun yolculuk sonrası Cudi Dağı'nın zirvesine varan vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Hz. Nuh’un gemisinin konduğu yer olarak kabul edilen Sefine bölgesine gelenlerin mutluluğu gözlerine yansıdı.

Soylu ve Erbaş da festivalde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cudi Dağı’ndaydı.

İHA'nın haberine göre heyet, Sefine bölgesinde namaz kılıp, dualar etti.

Güvercinler özgürlüğe uçtu

Ellerindeki güvercinleri özgürlüğüne salan Bakan Soylu ve Erbaş, festival alanına doğru yapılan yürüyüşe de katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Cudi Festivali, Grup Tillo, Hatay Medeniyetler Korosu ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.