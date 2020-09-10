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    Şırnak'ta jandarma doğum yaptırdı

    Şırnak'ta Rızkıye İmaç’ın doğum sancılarının başlaması üzerine Yeşilöz Üs Bölgesi'ndeki Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla doğum yaptırdı.
    • İHA
    • 10.09.2020 - 11:53
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    Şırnak'ta jandarma doğum yaptırdı

    Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç’ın doğum sancılarının başladığını söyledi.

    Bunun üzerinde üs bölgesinde görevli Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selami Atalay tarafından hamile kadına derhal müdahale edilerek, ateşi ve tansiyonu ölçüldü, ağrı kesici iğne yapıldı.

    Hamile kadının ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak ambulans talebinde bulunuldu.

    UYDU TELEFONUYLA DOKTORDAN TALİMAT ALDI

    Ambulansın Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne ulaşması beklendiği esnada İmaç'ın doğum sancılarının artması üzerine uydu telefonuyla doğum uzmanı ile irtibat kurularak, alınan talimatlar doğrultusunda saat 13.40 sularında Jandarma Uzman Onbaşı Shh. Selami Atalay tarafından bebeğin doğumu gerçekleştirildi.

    Şırnak ta jandarma doğum yaptırdı #1

    Anne ve erkek bebeğinin yapılan kontrolde genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Gelen ambulansla anne ve bebeği Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

    Şırnak ta jandarma doğum yaptırdı #2

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