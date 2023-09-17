Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
Şırnak Uludere'de Şenoba beldesi 5’inci kilometresinde, N.Y.(46) idaresindeki 73 AAY 950 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Araç sürücüsü ile araçta bulunan A.Y. ve M.Y. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerin müdahalesiyle yaralılar Uludere ve Şırnak devlet hastanelerine kaldırıldı.
Hastanede yaşamını yitirdi
Durumu ağır olan ve devrilen aracın altında kalan Ayşe Y. kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)