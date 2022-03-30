Şırnak’ta karlar altında aşiret düğünü

Binlerce kişinin katıldığı aşiret düğününde kar yağışı altında halay çekildi. Düğünde ayrıca gelin ve damada 250 bin TL ile bir miktar altın takıldı.

Şırnak’ın Uludere ilçesinde bölgenin en büyük ve etkili olan aşiretlerinden Goyan aşiretinden Enver Tonka (35) ile Gülcan Cin (29), Bulakbaşı Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı düğünle hayatlarını birleştirdi.

Salonun kapasitesi yetersiz kaldığı için açık havada yapılan düğüne, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile aşiret liderleri de katıldı.

KAR ALTINDA HALAY

2 gün 2 gece süre düğünün ilk gününde yöresel kıyafetleriyle gelen vatandaşlar, yoğun kar yağışına rağmen şarkılar eşliğinde halay çekmeye devam etti.

Halay havadan görüntülendi.

250 BİN TL VE BİR MİKTAR ALTIN TAKILDI

İkinci gün, kar yağışının etkisini arttırınca düğün bu kez kapalı halı sahada devam etti.

Düğünde gelin ve damada 250 bin TL ve bir miktar altın takıldı.

Damadın ağabeyi Ahmet Tonka, düğüne katılıp kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür etti.