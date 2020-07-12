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    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor

    Dağlardan beslenen dere, yılan gibi kıvrılarak kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 12:56
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    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde menderesler yılan gibi kıvrıldı.

    Yeşilöz köyüne bağlı Faraşin Yaylası'nda kıvrılan dev menderesler, ortaya hoş görüntüler çıkardı.

    DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ İLGİ ODAĞI

    Kavurucu sıcaklarda yeşilliğini koruyan vadi ve su kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor - VİDEO

    Doğa fotoğrafçıları çıktıkları yaylalarda oluşan menderesleri çekmek için birbirleri ile yarışırken, menderesler havadan da görüntülendi.

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #1

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #2

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #3

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #4

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #5

    Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor #6


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