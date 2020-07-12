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- Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor
Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor
Dağlardan beslenen dere, yılan gibi kıvrılarak kartpostallık görüntüleri ortaya çıkardı.
- İHA
- 12.07.2020 - 12:56
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde menderesler yılan gibi kıvrıldı.
Yeşilöz köyüne bağlı Faraşin Yaylası'nda kıvrılan dev menderesler, ortaya hoş görüntüler çıkardı.
DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ İLGİ ODAĞI
Kavurucu sıcaklarda yeşilliğini koruyan vadi ve su kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Şırnak'ta menderesin görüntüsü hayranlık uyandırıyor - VİDEO
Doğa fotoğrafçıları çıktıkları yaylalarda oluşan menderesleri çekmek için birbirleri ile yarışırken, menderesler havadan da görüntülendi.