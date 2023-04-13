Şırnak'ta meydana gelen selde 205 küçükbaş hayvan telef oldu Şırnak’ta sağanak yağış iki gündür etkisini sürdürüyor. Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarında çadırlarda yaşayan göçerlerin 205 küçükbaş hayvanı sel sularına kapılarak telef oldu.

AA

Şırnak genelinde etkili olan sağanak yağış, Cudi Dağı eteklerinde kışlaklarında çadırlarda yaşayan göçerleri derinden etkiledi.

Sele dönen sağanakta göçerlerin hayvan barınakları yıkılırken barınaklarda bulunan 205 hayvan telef oldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma ve AFAD ekipleri bölgede inceleme ve hasar tespiti yaptı.

"Allah bizi korudu"

Vatandaşlardan Besna Kaplan, 2 gündür etkili olan yağmur nedeniyle zorluk yaşadıklarını söyledi.

Sahur vaktinde etkili olan sağanakta hayvan barınaklarının yıkıldığını ifade eden Kaplan, "Allah bizi korudu, sahur vaktine kalkacaktık, ancak öyle şiddetli bir yağmur yağdı ki biz de hemen çocukları alıp yüksek bir yere çıktık. Akan sel suyunu zor geçtik. Hayvanlarımız telef oldu. Yetkililer sabah geldiler hasar çalışması yaptılar. Bizim ve çocuklarımıza bir şey olmadığı için şanslıyız. Buna da çok şükürler olsun" diye konuştu.

Ayşe Kaptan da yağmurun sele dönüşmesi ile çadırda olan hayvanların sel sularına kapılarak telef olduğunu ve onları kurtaramadıklarını belirtti.

Ali Kaplan ise sel sularında 5 aileye ait 205 küçükbaş hayvanın telef olduğunu aktardı.

Ekiplerin sabah saatlerinde hasar tespiti yaptığını anlatan Kaplan, "Allah onlardan razı olsun. Devlet olarak ne gerekiyorsa yaparız dediler. Bu da bize büyük teselli oldu" dedi.