Şırnak’ta sosyal mesafeli rafting

Maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyarak suya giren sporcular, 10 kilometrelik parkuru geçti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde faaliyet gösteren Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü sporcuları, 23 Eylül Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Habur Çayı'nda rafting yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tüm faaliyetlerine ara veren kulüp üyeleri, Avrupa Spor Haftası sebebiyle bir araya gelerek, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak suya girdi.

10 KİLOMETRELİK PARKURDA RAFTİNG

Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Serdar Gükçe, “Derneğimiz bünyesindeki sporcularımız ve üyelerimizle Beytüşşebap ile Uludere’de birçok faaliyetimiz oluyor. Yalnız pandemi nedeniyle bu yıl birkaç etkinlik yaptık. Avrupa Spor Haftası nedeniyle ülkemizin dört bir yanında etkinlikler yapılıyor. Bizler de farkındalık oluşturmak için 10 kilometrelik parkurda rafting yaptık. Faaliyetlerimiz bunlarla kısıtlı kalmayacak, aynı zamanda tarihi antik kent gezileri, dağ tırmanışları, kamplar ve birçok faaliyetle yeniden sahada olacağız.” dedi.

Habur Çayı'nda sosyal mesafeli rafting ViDEO

“GENÇLER SPORLA İLGİLENDİ”

Faruk Temel isimli sporcu ise “Eskiden bu tür aktiviteler olmuyordu. Ancak Kato Rafting ve Doğa Sporları Kulübümüz açılınca birçok faaliyet yaptık. Yüzlerce üyeye kavuştuk. Bu sayede ilimizi tanıtıyoruz. Birçok genç artık sporla ilgilendi.” diye konuştu.