Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren YPS yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.