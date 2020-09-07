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    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli dijital materyallerle ele geçirildi.
    • AA
    • 07.09.2020 - 19:45
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    Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı

    Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Cizre ilçesinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren YPS yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Operasyonda 3 zanlı gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

    Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

    Şırnak ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 kişi yakalandı #1

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