Şırnak'ta trafik kazası: 6 yaralı Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç ile cipin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İHA

Şırnak'ın İdil ilçesinde Çığır köyü kavşağında, Mehmet Demir yönetimindeki 41 LK 941 plakalı hafif ticari araç, Irak uyruklu H.L. idaresindeki Irak plakalı ciple çarpıştı.

Yaralılar tedavi altında

Kazada, sürücüler ile iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin ve İdil Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Öte yandan yaralılardan Mehmet Demir ve Hazniye Demir'in, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in anne ve babası olduğu, kazayı hafif yaralı atlattıkları öğrenildi.